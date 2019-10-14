أصالة حافية القدمين في الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الإعلامي مصطفى الأغا مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "أنستقرام" للفنانة أصالة داخل أحد فنادق مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وظهرت في الفيديو وهي تمشي حافية القدمين وعلى وجهها ابتسامة عريضة.

وتتواجد أصالة في السعودية على هامش فعاليات منتدى صناعة الترفيه في الرياض.





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وكتب ألاغا معلقا على الفيديو "أصالة حافية القدمين، أكثر نجمة مبدعة، عفوية ومبدعة وتلقائية ممكن أن تلتقي بها في حياتك".

وردت عليه أصالة قائلة: "كل يرى الناس بعين طبعه، وقمة السعادة اليوم أن رأيتك يا صاحب أغلى اسم على قلبي، الله يحفظك ويسعدك، قريبا إن شاء الله أكون معك".

يذكر أن أصالة شاركت، في حفل توزيع جوائز "جوي أوورد"، الذي يقام على هامش منتدى صناع الترفيه في المملكة العربية السعودية بمدينة بالرياض.