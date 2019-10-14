منّة شلبي توجه رسالة شديدة اللهجة لكتاب الأعمال الدرامية

قامت النجمة منة شلبي بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لكتاب الأعمال الدرامية، تعاتبهم فيها على عدم الإهتمام بالمرأة في السيناريوهات التي يتم تقدمها للمشاهدين خلال شاشات القنوات الفضائية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع “توتير”،

قائلة:” لازم كتّاب القصص والسيناريوهات يبدأوا يكتبوا أكتر عن قدرات وإمكانيات البنات والنساء مش يظهروهم في صور بتقلل منهم وتحصرهم في أدوار تقليدية ونمطية. نقدر نغير ده”.

ويعرض للفنانة منة شلبي خلال الفترة الحالية فيلم” خيال مآتة” الذي يقوم ببطولته النجم أحمد حلمي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

منة شلبي تعلن عن خطوبتها من خارج الوسط الفني

منة شلبي تنشر صورة برفقة والدتها زيزي مصطفى