تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى أحد نوادى النزهة الجمعة 25 أكتوبر

القاهرة - لايف ستايل
يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا في أحد نوادى النزهة بالقاهرة، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر ويقدم من خلاله باقة متميزة من أغانيه المحببة لدى جمهوره، منها "كلموها عنى" و"بيت كبير" و"أنا بستسلم" و"قالولى نسيك" و"ذكريات كدابة"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "أيام".
يشار إلى أن تامر عاشور أحيا حفلا غنائيا يوم الجمعة الماضي، داخل أحد الأندية في مدينة العاشر من رمضان.
كان تامر عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.
وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة
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