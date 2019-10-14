إيميه صياح تستذكر إطلالاتها في حفل ملكة جمال لبنان 2016.. وتستعد لتقديم حفل هذا العام

متابعة بتجــــــــــــرد: نقلت الإعلامية اللبنانية الجميلة إيميه صياح حماسها لمتابعيها بتقديم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2019، من خلال منشور استذكرت فيه إطلالاتها في الحفل الذي قدمته عام 2016.

فنشرت إيميه صيّاح صورتين لها من الحفل بلإطلالتين مختلفتين حملا توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، وعلّقت كاتبةً: “أتذكر عندما استضفت حفل انتخاب ملكة جمال لبنان عام 2016 بينما أستعد لاستضافة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2019، في الثالث من تشرين الثاني مباشرةً على الـLBCI”.

يذكر أن قناة الـ LBCI تضع لمساتها الأخيرة على تحضيرات الحدث المنتظرالّذي سيقام في الثالث من تشرين الثاني المقبل على مسرح Biel – Beirut Parks في فرن الشباك.