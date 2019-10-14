رانيا يوسف تتلقى عرضاً للزواج.. وتكشف عن عمرها الحقيقي

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - أطلقت الفنانة رانيا يوسف هاشتاج بعنوان Ask rania وطلبت من خلاله جمهورها بتوجيه أي سؤال لها وتلقت خلال الساعات القليلة الماضية عشرات الأسئلة منها المحرجة والغريبة وأيضًا غير المتوقعة.

ومن أبرز الأسئلة التي حرصت على الرد عليها كان عرض زواج من متابع لها غرد قائلًا :” إذا اتقدمتلك للزواج توافقي والا ترفضي” وجاءت إجابة رانيا سريعة وردت: ” أرفض لانني لا أفكر في الزواج” .

كما تساءل أحد متابعيها عن عمرها، وأجابت قائلة :” 46 سنة”.

وتلقت سؤالاً عن فساتينها وعن الشخص الذي يختارها لها، وكانت إجابتها :” أنا اللي بختار فساتيني” .

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ونفت رانيا تقديم جزء ثانِ من مسلسل “كأنه إمبارح” موضحة أن صناع العمل اكتفوا بتقديم جزء واحد منه.

وأجابت رانيا يوسف عن سؤال عن مدى رضائها عن نفسها وقالت :” بنسبة 100% ” .

وتجاهلت رانيا يوسف الرد على التغريدات التي تنتقد ملابسها أو تتساءل عن حقيقة خضوعها لعملية تجميل .