راغب علامة يشعل عرض أزياء أيمن لحموني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل الفنان اللبناني راغب علامة عرض أزياء مصمم الأزياء أيمن لحموني، حيث بدأ فقرته بأغنية “الحب الكبير”، والتي تفاعل معها جميع الحضور.

العرض شهد حضور كل من السفير السورى بسام درويش، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمستشار سامح عبدالحكم وحرمه منى السيسي، والخبير السياحي علاء الشربيني وحرمه الفنانة سهير رمزي، والإعلامي تامر الصرافي وحرمه الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة داليا مصطفى، والفنانة سلوى محمد علي، والمنتج كامل أبو علي وحرمه فايزة أبو علي.

كما حضر رجل الأعمال طارق صادق وحرمه الفنانة صابرين، والفنانة سوزان نجم الدين، والمخرج أحمد ماجد المصري وحرمه، والفنان محمد عامر وحرمه، والفنانة دانا أبوزيد، والإعلامية مروة صبري، والإعلامية بوسي شلبي التى قدمت الحفل، ورجل الأعمال باسل سماقية، والإعلامية رباب إبراهيم.

وأشرف على الحفل مهندس شريف أشرف، وتنطيم أشرف سويلم، ودكتور سامر يوسف وحرمه المهندسة رباب عبدالعاطي، وسمر الشاعر، والكاتبة مها مدبولي.

وقد تحمست الفنانة منه فضالي ورقصت مع الفنان راغب علامة على المسرح على نغمات أغنية “اللي باعنا”، فيما عبر راغب عن سعادته بتواجده في هذا الحفل، وسط جمهور الشعب المصري، والذي يكن له كل محبة.

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الحفل شهد مجموعة متميزة لتصاميم المصمم أيمن لحموني، والتي نالت جميع الحضور، وخاصة فستان الزفاف التي كانت نجمته الفنانة أروى جودة.

تميزت تصاميم المجموعة التي تم عرضها بتنوع تطريزها والطابع الملكي، الذي زاد التصاميم جرأة وجاذبية إضافةً للتفاصيل الأنثوية، وقد تجلى إبداع أيمن لحموني في فستان الزفاف الذي اختتم به عرضه والذي اتسم بالحرفية العالية والتطريزات المشغولة بدقة متناهية، وقدمته الفنانة أروي جودة.

وقد تضمنّت المجموعة 34 فستانا من ضمنهم فستانين زفاف بالإضافة إلى فستان الختام ال 34 الذي أظهر عشق المصمم في إبراز العروس في حالة من الأنوثة والجاذبية. وعكس كل تصميم وأقمشته الفضفاضة والمتطايرة مزيجاً فريداً بين الأنوثة والأناقة واكتملت الإطلالات بلمسات خبير الميك اب محمد عبد الحميد وخبير الشعر محمد الصغير.

وتصميمات لحموني تمتاز بأنها تقدم مزيجاً فريداً يجمع ما بين الأناقة الكلاسيكية مع لمسة عصرية أنيقة يعتمد فيها على الخياطة مع استخدام التطريز والزينة اليدوية السورية الشهيرة، وشاركت دار أزياء A&L في العديد من عروض الأزياء من قبل بما في ذلك معرض الزفاف (Our Wedding Carnival) في القاهرة والذي تلقت عنه إشادات واسعة.

وتعمل دار أزياء A&L مع العديد من السيدات العربيات الرائدات، فهي لديها قائمة عملاء رفيعة المستوى تشمل سياسيين، مطربين وممثلين والعديد من المشاهير، بما في ذلك بوسي شلبي، إيمي سمير غانم، سولاف فوخرجي، شرين رضا، تارا عماد، وأنوشكا، ومنة فضالي، كما أنها تستعد في الفترة المقبلة لتصبح ماركة عالمية تستضاف قريبا في عرض أزياء في عواصم الموضة بأوروبا وذلك بفندق الفورسيزون نايل بيلازا.