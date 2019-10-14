طفل ايميه صياح يشارك والدته تقديم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان

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Oct 14, 2019
تستعد الممثلة ومقدمة البرامج ايميه صياح لتقديم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2019، حيث ستقف امام الملكات للمرة الثانية بعدما تألقت في المرة الأولى خلال تقديم الحفل نفسه عام 2016.
وقد اختارت شركة “Vanilla production” لصاحبتها السيدة رولا سعد والمنظمة لحفل الانتخاب ايميه صياح لتقديم هذا الحفل الذي ينتظره الشعب اللبناني بمعظمه والمقرر اقامته يوم الأحد في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على مسرح Biel – Beirut Parks في فرن الشباك، وتعرضه شاشةLBCI .
وعبرت ايميه عن حماسها بالمشاركة في هذا الحدث الجمالي المهم، بعدما نشرت على حسابها على تويتر، صورتين من الاطلالتين التي ظهرت بهما في الحفل السابق. فكيف ستطل ايميه هذه المرة خاصة مع بروز بطنها جراء حملها بطفلها الاول؟
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