خلال توزيع جوائز صنّاع الترفيه.. آل الشيخ: محمد عبده سيُصور مئة أغنية بتقنية الهولوجرام -فيديو

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن الفنان محمد عبده سيُصور مئة أغنية بتقنية الهولوجرام. جاء خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي يقام مساء الليلة بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، والنجوم العالميين.

وسيتم تكريم عدد من النجوم العرب والعالميين خلال هذا الحفل، وهم: ويل سميث، مراسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، شاروخان، ومحمد عبده، عمرو دياب، ماجدة الرومي، عادل إمام، سعد الفرج. وأكدت الفنانة المصرية يسرا، التي تُشارك في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، انبهارها بما شاهدته في الرياض. فيما قال فنان العرب محمد عبده: إن هذه الليلة تختزل كل مشواره الفني، بعدما كنا نحمل أوراقنا وملفاتنا لنذهب إلى المحطات خارج المملكة كي نترجاهم بفتح الأبواب أمامنا. وانطلقت حفلات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.