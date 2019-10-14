شكرا لقرائتكم خبر عن اسماعيل فاروق يعاين أماكن تصوير "الأخ الكبير" تهميداً لبدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج اسماعيل فاروق معاينة أماكن تصوير مسلسله الجديد "الأخ الكبير" من نوعية الـ 45 حلقة للنجم محمد رجب، فى مدينة الانتاج الإعلامي وعدد من شوارع أكتوبر والتجمع الخامس، وذلك تمهيداً لبدء التصوير فى الأيام المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة بعد التعاقد مع هبة مجدى ومحمود حجازى وهاجرأحمد حتى الآن.



المخرج اسماعيل فاروق

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ويخوض اسماعيل فاروق فى الآخ الكبير" تجربته الأولى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم العديد من الأفلام السينمائية على مدار الـ 7 سنوات الماضية منها "اللى اختشوا ماتوا" و"الخلبوص" لمحمد رجب"، و"واحد صعيدى" و"عبده موته" لمحمد رمضان، و"النبطشى" لمحمود عبد المغنى، و"كلبى دليلى" مع سامح حسين، و"القشاش" بطولة محمد فراج وحورية فرغلى وغيرها من الأفلام.

ويسجل "الأخ الكبير" التعاون الثانى بين اسماعيل فاروق ومحمد رجب بعدما قدما تجربة سينمائية عبر فيلم "الخلبوص" عام 2015 من تأليف محمد سمير مبروك وشارك فى بطولته ايمان العاصى، وميرهان حسين، ايناس كامل، رانيا ملاح وسامية الطرابلسى، وملك قورة وسلوى عثمان والطفل محمد الفخرانى.