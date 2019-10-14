شكرا لقرائتكم خبر عن تيم الحسن ينعي الفنانة نجوى علوان:"تعازى لأسرتها الله يصبرهم ويعينهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان تيم الحسن، الفنانة السورية الراحلة نجوى علوان، التى رحلت عن عالمنا أمس الأحد، وكتب تيم عبر حسابه على تويتر، قائلا: " رحم الله الزميلة نجوى علوان تعازى لأسرتها الكريمة الله يصبرهم و يعينهم البقاء لله".

وبدأت نجوى علوان، حياتها الفنية في مسلسل "نهارات الدفلي" عام 1995، وجسدت فيه دور "عايدة"، لتبدأ فعليًّا مشوارها الفني بعدة أعمال م منها "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، وفيلم قصير بعنوان "زائرة المساء".عنوان "زائرة المساء".

وشاركت نجوى في مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004 بدور "لطيفة وفي العام نفسه عملت في مسلسل "عذراء الجبل"، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة؛ منها "عصي الدمع"، و"أهل الغرام 1 و2"، و"على طول الأيام"، و"عنترة بن شداد"، و"الاجتياح"، و العقاب مطلوب رجال و الحبيب الأولى.