شاهدوا..الظهور الأول لإبن صبا مبارك وشوقي الماجري في عزاء والده

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - نشر الممثل الأردني ​منذر رياحنة​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من جنازة المخرج التونسي الراحل ​شوقي الماجري​ ظهر فيها برفقة طليقته الممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ وإبنها الوحيد من الماجري عمار.

الفنان منذر_رياحنه والفنانه صبا_مبارك مع عمار إبن المخرج شوقي_الماجري

وكان أحدث وفاة الماجري صدمة كبيرة في الوسط الفني لرحيله فجأة عن عمر يناهز 58 عام اثر تعرضه لسكتة قلبية، وأقيم مساء السبت الماضي عزاء له في القاهرة وتحديدا بمسجد الكواكبي بالعجوزة.

وحرص عدد من المشاهير على تقديم واجب العزاء وعلى رأسهم ليلى علوي وهند صبري ولطيفة وكندة علوش وسوزان نجم الدين ودارين حداد واشرف ذكي وسامح الصريطي والمخرج هاني خليفة والمخرج حاتم علي.