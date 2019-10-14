متابعة بتجـــــــــــرد: تناقلت مجموعة من الحسابات المعنية بأخبار المشاهير وبعض المواقع الإلكترونية خبر وفاة الممثلة السورية نجوى علوان وسط تجاهل عدد من نجوم سوريا هذا الخبر.
ووفق ما ذكرته هذه الصفحات، فإن علوان فارقت الحياة يوم الأحد بعد صراع طويل مع المرض بدون الكشف عن تفاصيل مرضها.
وقدّمت علوان مجموعة من الأعمال الدرامية السورية، إلا أنها ترسّخت في ذهن المشاهد العربي بشخصية لطفية زوجة “مسعود” (رامي حنا) في المسلسل الشهير “التغريبة الفلسطينية” والذي يروي معاناة الشعب الفلسطيني مع هجرة الـ 48.
كما جسدت علوان شخصية “سلوى” سيدة الأعمال الناجحة والتي تتزوج من “نبيل” (تيم حسن) الشاب الذي يصغرها بعد خروجه من تجربة حب فاشلة يقرر بعدها الارتباط عن طريق العقل لا القلب من خلال مسلسل “على طول الأيام”.
وبالرغم من قلة أعمال الممثلة الراحلة وغيابها الطويل في السنوات الأخيرة، إلا أن التعامل الخجول مع خبر وفاتها أثار حالاً من الغضب بين جمهور الدراما السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممثلة السورية نجوى علوان وتجاهل زملائها يغضب الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.