وفاة الممثلة السورية نجوى علوان وتجاهل زملائها يغضب الجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقلت مجموعة من الحسابات المعنية بأخبار المشاهير وبعض المواقع الإلكترونية خبر وفاة الممثلة السورية نجوى علوان وسط تجاهل عدد من نجوم سوريا هذا الخبر.

ووفق ما ذكرته هذه الصفحات، فإن علوان فارقت الحياة يوم الأحد بعد صراع طويل مع المرض بدون الكشف عن تفاصيل مرضها.

وقدّمت علوان مجموعة من الأعمال الدرامية السورية، إلا أنها ترسّخت في ذهن المشاهد العربي بشخصية لطفية زوجة “مسعود” (رامي حنا) في المسلسل الشهير “التغريبة الفلسطينية” والذي يروي معاناة الشعب الفلسطيني مع هجرة الـ 48.

كما جسدت علوان شخصية “سلوى” سيدة الأعمال الناجحة والتي تتزوج من “نبيل” (تيم حسن) الشاب الذي يصغرها بعد خروجه من تجربة حب فاشلة يقرر بعدها الارتباط عن طريق العقل لا القلب من خلال مسلسل “على طول الأيام”.

وبالرغم من قلة أعمال الممثلة الراحلة وغيابها الطويل في السنوات الأخيرة، إلا أن التعامل الخجول مع خبر وفاتها أثار حالاً من الغضب بين جمهور الدراما السورية.