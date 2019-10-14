أميتاب باتشان يتبرع بـ5 ملايين لضحايا الفيضانات

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تقدم نجم الهند أميتاب باتشان لمساعدة أهالي بيهار المنكوبة بالفيضانات من خلال التبرع بمبلغ 5 ملايين روبية، وذلك لصندوق الإغاثة التابع لرئيس الوزراء.

كانت الأمطار الغزيرة قد تحولت إلى فيضانات موسمية متواصلة في الولاية المنكوبة، مما تسبب في الفوضى في حياة الناس، تشتيتهم من بيوتهم.

كما كتب باتشان رسالة إلى رئيس وزراء ولاية بيهار نيتيش كومار، يعرب فيها عن قلقه، جاء فيها: “أنا مندهش بشدة من الكارثة الطبيعية التي أصابت ولاية بيهار.

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وكتب الممثل “أتقدم بأحر التعازي وتعاطفي مع جميع الذين تضررت حياتهم في الفيضان الأخير، وإن كان ذلك بطريقة بسيطة، فإنني أمد يد المساعدة لضمان استعادة حياة الإنسان في بيهار”.

ليست هذه المرة الأولى، التي يمد فيها النجم السبعيني الكبير، يد المساعدة والتبرع للمنكوبين، حيث طال جمهوره في السابق بالمشاركة لمساعدة متضرري الفيضانات في ولاية “كيرالا”، التي تشهد فيضانات، راح ضحيتها المئات وتسببت في تهجير مئات الآلاف من السكان خلال الأيام الماضية.

يذكر أن أميتاب باتشان، يُعد أحد أشهر الممثلين الأكثر تأثيرًا في تاريخ السينما الهندية، وبسبب تأثيره على المشهد السينمائي في السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين دعاه المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو، بـ “رجل صناعة السينما الوحيد”