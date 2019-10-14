محمد حماقي يتآمر على أحلام بحيلة ذكية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرم الفنان المصري محمد حماقي، الفنانة الإماراتية أحلام، من التصويت للمتسابق المغربي عثمان بلبل، والذي أبهر لجنة التحكيم بصوته ولونه الأندلسي، وموهبته التي ورثها عن والده الراحل.

واستطاع عثمان أن يقنع محمد حماقي بصوته منذ لحظة وقوفه على المسرح، لتتبعه اللجنة كاملة إلا أن حماقي لجا لخاصية البلوك، للمرة الثانية في هذه الحلقة ليقوم بحرمان الفنانة الإماراتية أحلام من اختطاف المتسابق لفريقها كعادتها.

أحلام، ردت على بلوك “حماقي” لها بأن وصفته بالجاحد، ولكنه رغم بلوك حماقي إلا أن المتسابق، اختار الفنان اللبناني راغب علامة.

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وطلبت أحلام من محمد حماقي، الاعتذار لها لأنه تعامل معها بالجحود، ولكنها تعاملت معه بكل حب.

محمد حماقي،كان قد استخدم خاصية البلوك مرتين في نفس الحلقة لحمام أحلام من التصويت ولكنها لم تلتفت للمتسابق الأمر الذي أعطى لحماقي فرصة استغلال البلوك للمرة الثانية.

وكانت اللجنة المنظمة للبرنامج قد وضعت بعض الخصائص لهذا الموسم وذلك بعد وضع خاصية البلوك، والتي تتيح لأعضاء اللجنة منع في ع من المتسابقين من التصوين.

اللجنة لمنظمة قررت زيادة عدد المتسابقين إلى ١٥ متسابق بدلا من ١٣ .