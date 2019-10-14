بالفيديو: هجوم نسائي على الممثل التركي جان يامان في شوارع روما

تناقل رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر فيه النجم جان يامان وهو يحاول الفرار من المعجبات في أحد شوارع العاصمة الإيطالية روما.

وكان جان يامان قد وصل روما مؤخراً لقضاء عطلة قصيرة قبل أن يباشر العمل حول أحد مشروعاته الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث فوجئ خلال تجوله بأحد شوارع روما بتجمهر عشرات من النساء حوله وملاحقتهن له لدرجة أنهن صدمن المارة الذين كانوا يسيرون بسلام ومن بينهم أب يقوم بدفع عربة أطفال يرقد بداخلها طفله الرضيع.

ونتيجة تجمهر النساء حول جان يامان لالتقاط صور سيلفي معه، تعطلت الحركة المرورية في الشارع، وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها النجم التركي لهذا الموقف في روما حيث يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا خاصة بعد نجاح مسلسله الأخير “الطائر المبكر” والذي تم عرضه على مدى عام ونصف.

وقد أعلن النجم التركي مؤخراً أنه تلقى عدة عروض لأعمال تليفزيونية، مؤكدة أنه ينظر إليها بإيجابية حتى يعود لجمهوره بعمل جديد ناجح هذا الموسم.