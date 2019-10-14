رانيا يوسف تصطدم جمهورها بإعلان عمرها الحقيقي

واصلت الفنانة رانيا يوسف، الرد على أسئلة متابعيها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، من خلال تطبيق "ask"، وكان أحد التساؤلات التي وجهت إليها، هو الاستفسار عن عمرها الحقيقي. عمرها الحقيقي. ووجهت إحدى المتابعات تساؤلًا لـ"رانيا يوسف"، بطريقة كوميدية، إذ قالت: "كام سنة 20 ولا 25 أصل الجمال ده مينفعش يبقى أكبر من كده"، لترد رانيا، بصراحة قائلة: 45 سنة، وهو العمر الذي يرصده عنها موقع ويكيبيديا في سيرتها الشخصية. مينفعش يبقى أكبر من كده"، لترد رانيا، بصراحة قائلة: 45 سنة، وهو العمر الذي يرصده عنها موقع ويكيبيديا في سيرتها الشخصية. وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

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