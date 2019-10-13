فيديو.. رد فعل طفل على تحول “هالك” ينتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل طفل يبلغ من العمر عامين، خلال مشاهدته فيلم “هالك”، لحظة تحول بروس بانر إلى العملاق الأخضر.

الطفل ظل يقول “لا” لبانر مطالبا إياه بعدم فقدان أعصابه والتحول، قبل أن يعبر عن اندهاشه من تحول البطل الخارق.

الفيديو لاقى انتشارا واسعا، حتى أن الممثل الأمريكي مارك روفالو الذي اشتهر بأداء شخصية “هالك”، قام بمشاركته والتعليق عليه.

وغرد روفالو “الطريقة السرية لإيقاف دكتور بانر عن التحول لهالك”.