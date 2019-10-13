بالفيديو .. سامر كابرو يطلق " تغندري بيلبقلك "

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان " تغندري بيلبقلك "، كتب كلماتها الشاعر محمد درويش ولحنها رامي شلهوب. وتتحدث الأغنية عن شاب مغرم بفتاة إلى حد الجنون، يتغزل بها بكلمات جميلة على طريقته الخاصة، متمنياً إكمال باقي حياته معها.

الأغنية الجديدة صورت على طريقة الفيديو ليريكس، المتضمن مجموعة صور وفيديوهات لسامر كابرو، وجرى تسجيل وتوزيع الأغنية في بيروت باستديوهات فادي جيجي، الذي سبق وتعامل معه غابرو في عدة أغنيات، كان آخرها "حكياتك طرب".

وفي الفترة الحالية ينهي كابرو جولته الصيفية لموسم 2019، التي قضاها بأكثر من دولة ومنها: سوريا، لبنان السويد، فرنسا، النمسا، بلجيكا، أمريكا وآخرها ألمانيا.

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