بالفيديو- حسين الجسمي يروي “طموح زايد” الى الفضاء

تحت عنوان “منصور يا شعب الإمارات”، أطلق النجم الاماراتي حسين الجسمي أغنية بعنوان “طموح زايد” كلمات “سعيد بن دري الفلاحي”، ألحان سفير الألحان فايز السعيد، توزيع زيد نديم.

أغنية “طموح زايد” مهداة الى الجمهور العربي وذلك بمناسبة زيارة رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري محطة الفضاء الدولية، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

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وأمضى “المنصوري” ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.

وقد اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، شعار “طموح زايد” كأول مهمة فضاء إماراتية عربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.