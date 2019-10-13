بريانكا شوبرا تريد دور «جيمس بوند»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

النجمة الهندية بريانكا شوبر، من معجبات أفلام التجسس البريطانية James Bond ، وتريد أن تكون بطلة الجزء الجديد.

قالت شوبرا لصحيفة مترو البريطانية “كنت دائما حريصة على لعب James Bond، لكن لا يمكنني أن أضع نفسي في السباق بشكل واضح، أعتقد أنه سيكون من المدهش في حياتي أن ارى “بوند” أنثى، سواء كان ذلك أنا أو أي شخص آخر، فهذا شيء أحب أن أراه”.

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أوضحت نجمة Baywatch أنها منافسة جادة، وعندما سُئلت عن الممثلة التي يمكن أن تراها تعتلي مكان النجم دانييل كريج (صاحب شخصية بوند)، مازحت: “أنا! “، وتابعت ممثلة Sky Is Pink: “لا أعرف، سأكون سعيدة جدًا بحقيقة أن الشخصية تلعبها امرأة، أعتقد بالتأكيد (لقد حان الوقت)”.

في سياق مماثل، تواصل بريانكا الترويج لفيلمها الجديد The Sky is pink، وآخر محطاتها كانت مدينة مومباي الهندية حيث أقيم مؤخرًا العرض الخاص للفيلم، وتجسد بريانكا خلال الفيلم دور الراحلة عائشة تشودري، وهي فتاة عانت منذ ولادتها من مرض نادر يؤثر على الجهاز المناعي للجسم.

ومن المقرر أن تحصل بريانكا شوبرا على جزء من أرباح الفيلم في السينما الهندية والعالمية مقابل أجرها، وهو نفس النهج الذي يتبعه عدد من نجوم بوليوود منهم سلمان خان.