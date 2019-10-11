كارداشيان تصف هذه الفتاة بالمذهلة..وترغب في تناول العشاء معها !

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - أثنت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان Kim Kardashian، على الناشطة السويدية المناصرة لقضايا المناخ، غريتا تونبري، ووصفتها بأنها "شجاعة ومذهلة" وقالت إنها تشاطرها مخاوفها بشأن تغير المناخ.



وقالت كارداشيان إنها ترغب في تناول العشاء مع تونبري، 16 عاماً ،التي فازت بجائزة رايت ليفليهود" المعروفة أيضا باسم جائزة نوبل البديلة. والتي قالت لزعماء العالم في افتتاح مؤتمر بالأمم المتحدة الشهر الماضي إنهم سرقوا طفولتها "بكلمات جوفاء".



وأضافت كارداشيان لرويترز، خلال زيارة إلى أرمينيا أن تونبري "فتاة مذهلة جسورة بها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس.

وأكدت : نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق".

صور وفيديو : كيم كارداشيان في زيارة لبلد أجدادها



وأبدت كادرديشيان أيضا رغبتها في التحدث مع والدي تونبري بخصوص ابتهما ، وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "التحدث على منصة كبيرة يستجلب الكثير من الآراء والشخصيات المختلفة، فكيف يتعامل (الأبوان) مع الأمر".



وكانت كارداشيان، التي حضرت المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات في يريفان عاصمة أرمينيا قالت : " ان تغير المناخ مشكلة خطيرة".

وينحدر أسلاف كارداشيان من أرمينيا، وتضمنت زيارتها أيضا تعميد 3 من أطفالها الأربعة، الاثنين، في كاتدرائية إتشميادزن الرئيسية.



وكانت ابنتها الكبرى نورث قد عُمدت عام 2015 في الكنيسة الأرمنية في القدس.