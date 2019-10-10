جائزة أفضل ممثلة بالإسكندرية السينمائي باسم نبيلة عبيد

أعلن الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، أن جائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية بالمهرجان، ستكون باسم نبيلة عبيد.
جاء ذلك خلال ندوة تكريم نبيلة عبيد بالدورة الـ35 من المهرجان، التي تحمل اسمها، وكان الأمر بمثابة مفاجأة للفنانة نبيلة عبيد، التي عبرت عن سعادتها بها.
وحضر ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد عدد من نجوم الفن من بينهم لبلبة ورجاء الجداوي.
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