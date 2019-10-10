تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في التجمع الخامس يوم 18 تشرين الأول

يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا في التجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر ويقدم من خلاله باقة متميزة من أغانيه المحببة لدى جمهوره منها "كلموها عنى" و"بيت كبير" و"أنا بستسلم" و"قالولى نسيك" و"ذكريات كدابة"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام".

يشار إلى أن تامر عاشور أحيى حفلا غنائيا الجمعة الماضي، داخل أحد الأندية في مدينة العاشر من رمضان.

كان تامر عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.

وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تامر عاشور يتعاون مع الشاعر أحمد المالكي في أغنيتين

سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور وتتولى إدارة أعماله