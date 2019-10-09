جو معلوف يوجّه رسالةً للأمهات.. ويردُّ على المشككين بنواياه الإنسانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يخوضُ الإعلامي جو معلوف تجربةً فريدةً له، من خلال برنامجه الجديد على قناة "MTV" الذي يُسلّط الضوء على معاناة المجتمع محاولًا حلّ العديد من المشاكل.
وتحدّثت جو معلوف لـ"فوشيا" عن والدته التي تأقلمت مع نوعية عمله، كما علّق على قضية تعرض الأطفال للتحرش والاغتصاب خاصةً بعد تعيينه سفير الاتحاد لحماية الأحداث.
ووجّه معلوف رسالةً إلى الأمهات اللاتي يرفضن الكشف عن تعرض أطفالهن للتحرش، وردّ أيضًا على الأشخاص الذين يشككون بنواياه الإنسانية.
للمزيد من التفاصيل في الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر جو معلوف يوجّه رسالةً للأمهات.. ويردُّ على المشككين بنواياه الإنسانية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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