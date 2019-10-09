داكوتا جونسون تحتفل بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة ​داكوتا جونسون​، بمناسبة حلول عيد ميلادها الـ30 في أحد المنتجعات المعروفة يوم السبت 5 أكتوبر، إلى جانب حبيبها كريس مارتن وزوجته السابقة جوينيث بالترو، وبمشاركة صديقاتها ميلاني جريفيث ومايلي سايروس وكيت هدسون أثناء تقطيع قالب حلوى العيد.

النجمة العالمية البالغة من العمر 30 عاما، داكوتا جونسون، خطفت الأنظار بجامبسوت أبيض ضيّق من مجموعة Alexandre Vauthier بلغت قيمته نحو 2340 جنيه أسترليني نسّقته مع صندال أحمر مفتوح، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل ولفتت الإنتباه حين عانقت صديقها كريس قبلته.

وأثناء مشاركة داكوتا الضيوف في الرقص، ظهر كريس واقفاً مع زوجته السابقة جوينيث بالترو رغم انفصالهما، وأشار مصدر مقرّب بقوله: من المهم جداً أن تكون جوينيث على علاقة طيبة مع صديقات كريس، حيث عملت على الاندماج في الحياة الأسرية له.