هل يواعد بن أفليك أرملة ستيف جوبز؟

متابعة بتجــــــــــرد: تداولت مواقع إخبارية فنية أخيرًا، أخبارًا مفادها أن الممثل العالمي ​بن أفليك​ والمليارديرية ​لورين باول​ أرملة مؤسس شركة “آبل” ستيف جوبز على علاقة عاطفية منذ فترة.

وأشارت المواقع إلى أن بن أفليك ولورين شوهدا معًا أثناء لقائهما في أحد المطاعم الإيطالية الشهيرة.

وبحسب موقع Theverge، فإنه أشار إلى أن هذا اللقاء من الممكن ان يكون لقاء عمل رغم أنه تعدى مدة 3 ساعات، ويبدو أنهما قد يتشاركان في عمل جديد من الأعمال الخيرية، خاصة أن لورين تمتلك مؤسسة خيرية ضخمة، كما أن أفليك يشتهر أيضًا بالعمل الخيري وتحديدًا، مبادرة شرق الكونغو التي أُطلقت في عام 2010، وهي عبارة عن هيئة مانحة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بالإضافة إلى دفع التغييرات في سياسة الولايات المتحدة والتي قد تفيد المنطقة.

ويأتي تقرير الموقع، ردًا على المزاعم التي أشارت إلى وجود علاقة بينهما، ولاسيما بعد إنفصال بن أفليك عن زوجته السابقة الممثلة جنيفر جارنر.