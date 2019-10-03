متابعة بتجــــــــــرد: عبّر النجم التركي أنجين أكيوريك عن استيائه من الصحافة التركية، قائلا أنها تتطفّل عليه وتتدخل في حياته الخاصة، كما أنها تختلق الإشاعات، وأشار إلى أن ردّه عليهم سيكون من خلال أعماله الناجحة.
وأضاف أنجين أن الصحافة عندهم تكرههم كممثلين، وتعاملهم وكأنهم أعداء، مستغربًا من تصرفاتهم.
الجدير ذكره ان أنجين تفوّق مؤخرًا على زملائه الممثلين كـ بوراك أوزجيفيت وكيفانش تاتليتوغ وغيرهم، فقد افادت وسائل اعلامية اندونيسية ان أنجين هو اشهر ممثل تركي في اندونيسيا ويحظى هناك بمحبة كبيرة من قبل الجمهور ويعدّ حالة استثنائية عندهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أنجين أكيوريك: “الصحافة التركية تكرهنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.