أنجين أكيوريك: “الصحافة التركية تكرهنا”

متابعة بتجــــــــــرد: عبّر النجم التركي ​أنجين أكيوريك​ عن استيائه من الصحافة التركية، قائلا أنها تتطفّل عليه وتتدخل في حياته الخاصة، كما أنها تختلق الإشاعات، وأشار إلى أن ردّه عليهم سيكون من خلال أعماله الناجحة.

وأضاف أنجين أن الصحافة عندهم تكرههم كممثلين، وتعاملهم وكأنهم أعداء، مستغربًا من تصرفاتهم.

الجدير ذكره ان أنجين تفوّق مؤخرًا على زملائه الممثلين كـ بوراك أوزجيفيت وكيفانش تاتليتوغ وغيرهم، فقد افادت وسائل اعلامية اندونيسية ان أنجين هو اشهر ممثل تركي في اندونيسيا ويحظى هناك بمحبة كبيرة من قبل الجمهور ويعدّ حالة استثنائية عندهم.