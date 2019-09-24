شكران مرتجى في صورة من دون تعديلات أو “مكياج”

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلت الممثلة السورية شكران مرتجى على الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة قريبة من دون “مكياج”.

وبدت شكارن في الصورة ببشرة ناعمة ومشرقة. وعلّقت: “إرضاء بعض الناس في يومياتنا وفي السوشيل ميديا غاية لا ولن تدرك”، وتابعت: “يا رضى الله والوالدين وكل الحب لمن يبادلنا إياه كيف ما كنا”.

يشار إلى أن شكران مرتجى خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “سلاسل دهب”، التي تشارك في بطولته بجانب كوكبة من نجوم الدراما من بينهم: بسام كوسا، جيني أسبر، كاريس بشار، وديمة بياعة، ومن تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.

وكان أحدث أعمالها مسلسل “الواق واق”، بطولة باسم ياخور، رشيد عساف، مرام علي، جرجس جبارة، حسين عباس، نانسي خوري، رواد عليو، طلال الجردي، أنس طيارة، وائل زيدان، شادي الصفدي، أحمد الأحمد، وجمال العلي، وهو من تأليف ممدوح حمادة، وإخراج الليث حجو.