نوال الكويتية تشعل أجواء الدمام في اليوم الوطني – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة نوال الكويتية، حفلًا جماهيريًا ضخمًا ضمن فعاليات الإحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ89 في الدمام.

وقد أطلت قيثارة الخليج على الجمهور على أنغام أغنية “الله يديم المحبة”، ثم عبرت عن فرحها بمشاركة الشعب السعودي بهذه المناسبة الجميلة متمنية أن تشاركهم أفراحهم دائماً. وقالت: “الله يعطيكم كل الهمّة عشان أشوفكم دائماً في أعلى القمم”.

هذا وقدّمت نوال الكويتية خلال الحف باقة من أجمل أغانيها من بينها “أحاول”، “ما بي منك كثير”، “تدري ولا ما تدري”، “قول أحبك”، “خذاني الشوق”، “مثل النسيم”، “دام”، “ما عاد يعنيني” وغيرها الكثير من الأغاني وسط تفاعل وطرب مميز من الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن نوال الكويتية طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” الشهير، الأولى تحمل اسم “ممنون” وهي من كلمات سعود البابطين وتوزيع بشار سلطان والثانية باسم “قسم وسمّعني” من كلمات فيصل السديري وتوزيع رأفت.