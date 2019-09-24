كندة علوش: مُطلقو الشائعات ناس فاضية.. وأنصحُ الجميع بمشاهدة "ولاد رزق2"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية كندة علوش، إنّها لا تهتم بالأشخاص الذين يتدخّلون في حياة النجوم على مواقع التواصل الاجتماعيّ، موضّحة أنّ هؤلاء مهما تحدّثت إليهم لن يتوقّفوا عن أفعالهم.

وأضافت في لقاء خاصّ مع "فوشيا" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائيّ، أنّ هؤلاء الذين يتدخّلون في حياة الآخرين ويهاجمون ويطلقون الشائعات "ناس فاضية"، ولا يملكون شيئًا مهمًا يفعلونه.

وعن تواجدها في مهرجان الجونة تابعت كندة علوش أنّها سعيدة بهذا التواجد، لما لمسته من تطوّر كبير في المهرجان من حيث الأفلام السينمائية المعروضة، والندوات والمحاضرات وكذلك النجوم الموجودين.

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وتحدّثت الفنانة السورية كندة علوش في فيديو "فوشيا" عن رأيها في فيلم "ولاد رزق2" والذي يشارك في بطولته زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، مؤكّدة أنّه من أروع الأفلام المعروضة بالسينما، ونصحت الجمهور بمشاهدته، لأنّه حقّق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات ومحتواه الفنيّ.