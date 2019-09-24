انطلاق الدورة السادسة من ملتقى قادة الإعلام العربي بحضور نجوم الإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

انطلق ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته السادسة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة العربية “قطاع الإعلام والاتصال” والملتقى الإعلامي بدولة الكويت.

وشارك في الملتقى عدد من كبار الإعلاميين من كافة الدول العربية، ورؤساء تحرير الصحف والأكاديميين والمفكرين، وكان على رأسهم الإذاعي أسامة منير، والدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والمصور الصحفي عادل مبارز.

وتناول الملتقى محورين رئيسيين وهما واقع الإعلام والمستقبل المأمول، وكذلك “الإعلام منبر لقيادة الرأي العام”.

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وقال ماضي الخميس، الأمين العام لملتقى الإعلام العربي، في بيان أصدره: “إن الملتقى الذي يُعقد للعام السادس على التوالي يولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والمجريات التي تطرأ على الساحة بين حين وآخر”.

وأكد أن الملتقى يتناول القضايا المتخصصة على اختلافها؛ ليتم مناقشتها أمام أكبر حشد من قادة الإعلام بالوطن العربي؛ وذلك للخروج بتوصيات يتم العمل عليها من قِبل المؤسسات الإعلامية العربية؛ وهو ما يعمل على رفع وعي الجماهير في المجتمعات العربية بأبعاد القضايا على الساحة، وأسبابها، وآثارها على كل المستويات.

وأضاف الخميس: “إن ملتقى قادة الإعلام يستحدث بشكل متواصل من خلال جلساته قنوات اتصال حوارية بين كل من الجمهور المستهدف ومتخذي القرار لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار المناسب، وإيجاد الحلول للمشكلات الإعلامية المثارة على الساحة، باعتبار أن طاولة الملتقى تضم أكبر عدد من متخذي القرار الإعلامي بالوطن العربي”.