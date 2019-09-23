ظافر العابدين: قريبًا في "لفة المملكة" على "mbc "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان ظافر العابدين، عن ظهوره في الموسم الثالث من برنامج "لفة المملكة" خلال الأيام المقبلة، الذي يعرض على شاشة قناة "mbc 1".
ونشر ظافر، فيديو عبر حسابه على"إنستجرام" وعلق عليه قائلاً: "قريبا في لفة المملكة،mbc1 ".
برنامج "لفة المملكة" يقدمه السعودي أحمد البارقي، ويقوم من خلاله بمناقشة عدد من القضايا المهمة ويسلط الضوء على المشاريع واستثمارات رجال الأعمال المفيدة في جميع أنحاء الوطن العربي.
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