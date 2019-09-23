صورة| مصطفى خاطر بلوك "هتلر" في مسرح مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شارك الفنان مصطفى خاطر، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرم".
وظهر "خاطر"، في الصورة، بشخصية هتلر، ضمن عروض مسرح مصر، وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصورة.
يُذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي أعلن لجمهور "مسرح مصر" أن الموسم السابع للعروض، والذي انطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، الأمر الذي أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.
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