دانييلا رحمة ونيكولا معوّض معًا قريبًا!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن سبق وأعلنت شركة Eagle Films – المنتج جمال سنان، عن مسلسل مؤلف من ٣٠ حلقة ستنطلق في تصويره قريباً في بيروت مع النجمة دانييلا رحمة، كشفت الشركة عن مشاركة النجم نيكولا معوّض بطولة العمل مع عدد من نجوم الدراما العربية دون الكشف عن مزيد من الأسماء.

العمل يقدم مادة دراميّة اجتماعية مشوقة لقصة جديدة من نوعها، وسيعرض قريباً على محطة عربية مهمة.