متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن سبق وأعلنت شركة Eagle Films – المنتج جمال سنان، عن مسلسل مؤلف من ٣٠ حلقة ستنطلق في تصويره قريباً في بيروت مع النجمة دانييلا رحمة، كشفت الشركة عن مشاركة النجم نيكولا معوّض بطولة العمل مع عدد من نجوم الدراما العربية دون الكشف عن مزيد من الأسماء.
العمل يقدم مادة دراميّة اجتماعية مشوقة لقصة جديدة من نوعها، وسيعرض قريباً على محطة عربية مهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة ونيكولا معوّض معًا قريبًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.