ميغان فوكس تدعم ارتداء ابنها الفساتين إلى المدرسة

متابعة بتجــــــــــرد: دعمت الممثلة العالمية ميغان فوكس قرار ابنها نوح، 6 سنوات، بإرتداء الفساتين إلى المدرسة. ففي مقابلة لها عبر برنامج “The Talk” أعربت ميغان فوكس عن تأمين البيئة النفسية السليمة لابنها لكي يتأقلم مع نفسه. وكشفت ميغان أن نوح يحب بالموضة كما أنه يختار ملابسه بنفسه، ومنها الفساتين.

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