شذى تتعاون مع «أوكا وأورتيجا» في «المرأة المستقلة»

طرحت "مزيكا"، أغنية جديدة للفنانة شذى بمشاركة أوكا وأورتيجا، والتي تحمل عنوان "المرأة المستقلة"، حصريا على محطة راديو "9090 FM".

الأغنية كلمات شادي نور، وألحان أورتيجا وتوزيع أوكا، وإخراج كريم الغمري.

وتقدم شذى في هذه الأغنية شكلا غنائيا جديدا، ومن المقرر عرض الكليب غدًا على قناة مزيكا الفضائية.

ويقول مطلع أغنية "المراة المستقلة": "بعد كام قصة حب فاشلة.. كده شكرا مات الكلام.. كنت شكة إن العيب كان فيا.. لكن الرجالة بتوع كلام

قد يهمك أيضاً :