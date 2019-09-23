القاهرة - لايف ستايل
طرحت "مزيكا"، أغنية جديدة للفنانة شذى بمشاركة أوكا وأورتيجا، والتي تحمل عنوان "المرأة المستقلة"، حصريا على محطة راديو "9090 FM".
الأغنية كلمات شادي نور، وألحان أورتيجا وتوزيع أوكا، وإخراج كريم الغمري.
وتقدم شذى في هذه الأغنية شكلا غنائيا جديدا، ومن المقرر عرض الكليب غدًا على قناة مزيكا الفضائية.
ويقول مطلع أغنية "المراة المستقلة": "بعد كام قصة حب فاشلة.. كده شكرا مات الكلام.. كنت شكة إن العيب كان فيا.. لكن الرجالة بتوع كلام
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر شذى تتعاون مع «أوكا وأورتيجا» في «المرأة المستقلة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.