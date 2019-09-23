فيديو.. محمد رمضان للداعين للمظاهرات: لو رجالة انزلوا

قام الفنان محمد رمضان بتوضيح موقفه من الوضع الحالي في مصر، بعد الهجوم الشديد عليه بسبب كليب "هما عايزينها فوضى"، الذي يستعد لطرحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

نشر رمضان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجهًا حديثه إلى جميع أفراد الشعب المصري، فقال إن ما قيل عنه بأنه خائن ولا يشعر بما تمر به البلاد، لا أساس له من الصحة، وأنه أكثر

من يشعر بالفقراء، لأنه عاش لمدة 22 عامًا يعاني من الضيق، ولكنه مع الصبر حقق أحلامه، وأن النجاح لا علاقة له بالظروف والمشكلات المادية.وتابع، بأن المواطن المصري يستطيع التكيف في أي وضع مهما كانت صعوبته، فلابد من الصبر وعدم ترك الفرصة سانحة للشامتين، وأوضح أن موقفه يرجع في النهاية إلى غيرته على بلده، مؤكدًا أن حال البلد في تقدم مقارنة بالأعوام الماضية.

في النهاية أكد محمد رمضان بأن ذلك رأيه الشخصي لما يراه في صالح البلد والمواطنين، ووجه رسالة إلى كل من يؤيد النزول إلى الشوارع في مظاهرات ومسيرات قائلًا: "لو راجل أنزل أنت".

أعلن محمد رمضان بأنه يقوم حاليًا بتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "هي عايزينها فوضى"، تمهيدًا لطرحها خلال ساعات، وطالب متابعيه أن يتخذوا من شخصه بادرة أمل بأن القادم أفضل، ومع القليل من الصبر سوف تتحقق جميع المطالب.

لمشاهدة فيديو محمد رمضان كاملًا من هنا...

