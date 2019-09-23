ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان ​وليد توفيق​ في حديث خاص مع الفن الى انه يعمل حاليا على دعم كل اغنية من البومه الاخير اذ من الضروري التركيز على كل اغنية بشكل منفرد كي تأخذ كل منها حصتها من النجاح معتبرا ان الالبوم قد يظلم في حال لم يتم دعم كل اغنياته لذلك سيصور كل فترة قصيرة اغنية من الالبوم.

وقد طرح وليد توفيق فيديو كليب أغنيته الجديدة "ناس"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع فراس شاتيلا.

وتقول كلمات الأغنية :"أنا كل ما أقابل ناس، بيقولوا تعبنا خلاص..راح زمن الحب وزمن الكذب غلب زمن الإخلاص..إحنا اللي بنتعب روحنا ونفضل ليه نستحلى جروحنا..".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- وليد توفيق يكشف عن خطته لدعم أغنيات الالبومخاص الفن- لهذا السبب لم تطرح سميرة سعيد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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