ميرنا وليد - بيروت - توقع الكثيرون بعودة الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ للألبومات في الموسم الصيفي ولكنها مؤخرا اضطرت لتأجيل إصدار ألبومها خاصة لتواجدها في بيروت من أجل الإنتهاء من تصوير حلقات برنامج "ذا فويس" في الفترة الحالية، وقد علمنا بأن سعيد لم تنته بعد من تنفيذ الألبوم بالكامل حتى أنها حتى هذه اللحظة لم تستقر بعد على عدد الأغنيات ولم تختر الأغنية "الهيت" التي ستكون عنوان الألبوم فقررت التأجيل لحين الانتهاء من "ذا فويس".

من ناحية أخرى فشادي ابن الفنانة سميرة سعيد يتواجد في مهرجان الجونة السينمائي حاليا حيث حرص على حضور عدد من الأفلام التي تعرض قبل أن يغادر الجونة خلال الأيام المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- لهذا السبب لم تطرح سميرة سعيد ألبومها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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