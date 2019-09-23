ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية بعد طلاقها.. نادين نسيب نجيم مستعدّة لتبني طفلة خاص "الفن"- إنفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته.. فهل يتراجع؟ للمرة الثالثة.. حسام جنيد وإمارات رزق يتراجعان عن إنفصالهما لطيفة التونسية تتخذ قراراً مهماً حول تاريخها وأرشيفها الفني أحمد فهمي عن حالة هنا الزاهد الصحية:"قد تحتاج عملية جراحية" ما حقيقة حمل ريهانا بطفلها الأول من حبيبها السعودي المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": بعد طلاقها نادين نسيب نجيم تفكر في تبني طفلة.. وأحمد الفيشاوي ينفصل عن زوجتهنجوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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