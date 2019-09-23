ياسر جلال ينافس في رمضان 2020 بـ"الفتوة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الممثل المصري ياسر جلال أنه سوف يخوض سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل يحمل اسم “الفتوة" من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وتحدث جلال، خلال ندوة داخل "قصر السينما" في القاهرة، الأحد، عن مشواره الفني وتجربته مع الفنانة نادية الجندي التي أشاد بدورها في مسيرته الفنية بعدما قدم معها 3 أفلام دفعة واحدة وهي "الرغبة" و"بونو بونو" و"أمن دولة".





وأضاف "جلال"، خلال الندوة التي أدارها الفنان تامر عبدالمنعم رئيس "قصر السينما": "العمل مع الفنانة نادية الجندي في بداية مشواري الفني شرف كبير؛ لأنها فنانة موهوبة جدا، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة ولذا تشرفت بالعمل معها".

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وعن مسلسل "لمس أكتاف “الذي عرض في رمضان الماضي قال: "بصراحة شديدة فخور بهذا العمل؛ لأنه يحذر من خطر المخدرات ويلقي الضوء على العديد من المشاكل التي طالت المجتمع بسببها".



وتابع: "دوري في مسلسل (لمس أكتاف) كان صعبا جدا وأعتبر مشاهد المصارعة التي جمعت بيني وبين المصارع كرم جابر أصعب مشاهد العمل، وقمت بالتدريب لمدة 4 شهور على المصارعة حتى يصدقني الجمهور ويخرج العمل بشكل جيد".



