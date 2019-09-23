Sep 23, 2019
بعد أن سبق وأعلنت شركة ايغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، عن مسلسل مؤلف من ٣٠ حلقة ستنطلق في تصويره قريباً في بيروت مع النجمة دانييلا رحمة، كشفت الشركة عن مشاركة نيكولا معوّض بطولة العمل مع عدد من نجوم الدراما العربية دون الكشف عن مزيد من الأسماء.
العمل يقدم مادة دراميّة اجتماعية مشوقة لقصة جديدة من نوعها، وسيعرض قريباً على محطة عربية مهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة، دانييلا رحمة ونيكولا معوّض معًا في عمل درامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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