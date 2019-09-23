شاهدوا صور حديثة تثبت عدم “حمل” شيرين عبد الوهاب وتغير “اللوك”

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 02:42 مساءً - أصبح الشغل الشاغل للنجمة شيرين عبد الوهاب، وزوجها المطرب حسام حبيب، هو نفى شائعات حمل المطربة الشهيرة، والتى أصبحت تتكرر بشكل كبير، لمجرد غياب شيرين عن الساحة الفنية لعدة أسابيع أو شهور.

شيرين نفت خبر حملها لأكثر من مرة سواء على مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال تصريحات تليفزيونية لحسام حبيب لبعض البرامج الفنية، والتى أكد فيها أن ابتعاد شيرين عبد الوهاب خلال هذه الفترة ليس معناه أن شيرين حامل.

خلال التصريحات التى جاءت على لسان حسام حبيب أيضا، قال إنه ليس معنى تواجدنا خارج البلاد، أن شيرين ستنجب ليحصل الطفل على الجنسية، كما أشيع أننا فى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما كنا فى لندن.

إحدى الصفحات لمحبى وعشاق شيرين عبد الوهاب، نشرت صورة حديثة، أثناء قيام شيرين بتغير “اللوك”، الخاص بها، ولم يظهر عليها أى آثار للحمل، رغم أن الشائعات خرجت منذ حوالى الثلاث شهور، وهو ما يعنى أن آثار الحمل من الوارد أن تظهر على شيرين، وهو ما لم يحدث.



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شيرين عبد الوهاب تكسر فترة غيابها عن الساحة الفنية بالعودة عبر حفل غنائى كبير، ضمن حفلات اليوم الوطنى 89 للمملكة العربية السعودية، الذى سيقام يوم 23 سبتمبر الجارى، حيث تشارك شيرين فى إحياء حفل بالصالة الخضراء، وهو الحفل الذى يحيه أيضًا كل من الفنان رابح صقر، والفنانة وعد، وذلك حسب ما أعلنته شركة روتانا.



ويأتى هذا الحفل لنفى شائعة حمل الفنانة شيرين، التى عبر جمهورها عن اشتياقه إليها الأسبوع الماضى من خلال هاشتاج “اشتقنالك شيرين”، الذى ردت عليه شيرين عبد الوهاب بتغريدة قالت فيها: “أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده.. بجد شكرًا ودايمًا ضهر وسند لأى حد.. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإنى مهما غبت هلاقى ناس بتسأل عليا”.

وأضافت شيرين فى تغريدتها: “أنا كنت فى إجازة وحالياً شغالة على ألبومى الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوى يعوض الغياب”، وقررت شيرين كشف تفاصيل غيابها بعد تصدر هاشتاج “اشتقنالك شيرين” موقع التواصل الاجتماعى تويتر.