سما المصري تعرض الزواج على عمرو اديب بعد “غول” محمود السيسي!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 02:42 مساءً - عبرت الفنانة سما المصري عن اعجابها بمواطنها الاعلامي عمرو اديب بعد استضافته لـ محمود عبد الفتاح السيسي صاحب صيدليات 19011. وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “(( لا احنا نتجوز باه ياعمرو ))…هههههه…بعيد عن السياسه بصراحه عمرو اديب امبارح علم علي قفا الإخوان حته دين قفا لووووز…..الإخوان قارفينا وعمالين يسخنوا الناس ويقولوا محمود السيسي ابن رئيس الجمهوريه هو صاحب صيدليات 19011 والجيش شريكه فيها وقعدوا يولولو ذي النسوان يقوم ايه عمك عمرو اديب يروح امبارح جايب محمود السيسي اللي هو في الصوره دي ويطلع يامؤمن لا هو ابن السيسي ولا حاجه ومجرد تشابه اسماء”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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