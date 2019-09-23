لطيفة تتوعد كل من يغني أغانيها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توعدت الفنانة التونسية لطيفة كل من يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أغانيها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
لطيفة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أعتقد إن أنا بما إني تعبت في مشواري، وأنتجت كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي، سأتخذ نفس موقف ريما الرحباني”.
الفنانة التونسية أضاقت: “أعلن أني سأتخذ كل الإجراءات القانونية، لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من أغانيا”.
وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد أحيت مؤخرا حفل قرية “الكس ويست”، وحضر الحفل 5000 مدعو من صفوة المجتمع فى الإسكندرية من بينهم الإعلامي ممدوح موسى، ورجل الأعمال أشرف السباعي وحرمه ريم صيام، والمهندس مجدي لوكسر، وسيدة الأعمال منال مكرم عبيد.
وشهد الحفل العديد من الفقرات التي قدمها أسامة القصاص، وعمرو صلاح، واختتمت الحفل الفنانة التونسية لطيفة، والتي قدمت نخبة كبيرة من أشهر اغانيها القديمة والجديدة، من بينها: “يا سيدي مسي، وحياتي، وبحب فى غرامك”، وغيرها من الأغاني التي أثارت حماس الحضور.
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