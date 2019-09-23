نقل الإعلامية إنجي علي للمستشفى.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة والمذيعة المصرية إنجي علي لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى أثناء تواجدها في الجونة.
إنجي شاركت جمهورها في صورة لها أثناء تواجدها بالمستشفى عبر موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «الحمد لله أنا بخير وشكرا لكل اللي اطمن علي».
المذيعة المصرية تلقت عدد من تعليقات جمهورها وأصدقائها عبر حسابها الخاص، وتمنى لها الجميع العافية.
إنجي علي تواجدت في الجونة مؤخرا لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة ، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.
يشار إلى أن أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.
إنجي علي تقدم برنامج «أسرار النجوم»، على قناة نجوم إف إم، وتستضيف عدد من النجوم.
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