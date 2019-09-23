أول تعليق لـ حلا الترك بعد عودتها الى والدها: اسفة

بعد فترة من القطيعة بين المنتج محمد الترك وابنته الفنانة الشابة حلا الترك، خاصة بعدما انتقلت الأخيرة للعيش مع والدتها منى السابر، التي خاضت معركة قضائية قوية لتسترجع حضانة اولادها الثلاثة حتى قررت “حلا” ترك والدتها والعودة للعيش مع والدها وزوجته الفنانة دنيا بطمة.

انتقادات وتساؤلات كثيرة لاحقت “حلا” بعد هذا القرار المفاجئ بالعودة من جديد الى أحضان والدها، وحول هذا الموضوع قالت “حلا” في تصريح اعلامي: “انا كلهم أحبهم وكلهم على عيني ورأسي. ولكن كل شيء يتعلق بحياتي الشخصية لا أحب ان اتحدث فيها على الاعلام I am sorry”.

وكانت حلا الترك قد فازت بجائزة أفضل فنانة في حفل توزيع جوائز اختيار أطفال نيكلوديون العالمية والذي أقيم مساء السبت في أبو ظبي وهي المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحفل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد استضافته في لوس أنجلوس ولندن ومكسيكو سيتي وبرلين.