«سمية» تستعد لطرح كليب «نفسي ياليل» مع المخرج نبيل مكاوي

القاهرة - لايف ستايل أعلنت المطربة سمية عن طرح أغنية جديدة بعنوان «نفسي ياليل»، ومن المقرر عرض الفيديو كليب الخاص بالأغنية، الذي أخرجه نبيل مكاوي خلال الأيام القادمة عبر فضائيات الأغاني الشهيرة في مصر والوطن العربي. وكان نشر المخرج نبيل مكاوي منشور عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك، عبارة عن هاش تاج يحمل أسم الأغنية «نفسي يا ليل»، وذلك لتشويق الجمهور للأغنية المنتظرة التي جمعته بالمطربة سمية. قد يهمك أيضاً : Advertisements عمرو دياب يستع لطرح أغنية "تحيرك" من ألبومه الجديد أغنية «نفسي ياليل» للشاعر الشاب حسام سعيد، وألحان محمد شحاته ، وتوزيع الموسيقار أسامة عبد الهادي

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