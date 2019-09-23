تراند اليوم : فيديو| ظهور صادم لـ "ريهام سعيد" بعد زيادة وزنها...



كشفت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، عن زيادة وزنها، عقب توقفها عن العمل، وجلوسها في المنزل خلال الفترة الماضية.

وأوضحت خلال فيديو شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها حاليا ليست إعلامية، ولكن ربة منزل عادية جدا، مثل باقي السيدات.

وأضاف أن الجلوس في المنزل له مميزات كثيرة، فهي تجلس لوقت أطول مع أولادها وأصبح لديها وقت كاف لعمل الكثير من الأشياء.

وتابعت: "قعدت البيت فرقت في حياتي كتير بس كمان خليت وزني زاد عشان كده قررت أعمل رجيم أنزل 15 كيلو في 20 يوم"، واستدركت: "لو مستعدين نبدأ مع بعض الرجيم سوى شوفوا الفيديو وبلا بينا نبدأ سوى الرجيم".

وقالت "ريهام": "أنا دلوقتي ست مصرية عادية جدًا قاعدة في البيت، واكتشفت إن قاعدة في البيت دي لها مميزات رهيبة، ابتديت أبقى ست طبيعية وعندي وقت أعمل حاجات كتير أوي أقعد مع ولادي وأكلم صحابي وأرد على التليفون وأهتم بصحتى اللي كانت اتدهورت".

وأضافت: "راحة البال دي أهم حاجة في الدنيا مش شايل هم حاجة ولا هم حد، الحاجة اللي مش حلوة الأكل، باتسلى في الأكل والعشا قدام التليفزيون وطبعًا أنتم عارفين إن الجيم بكرة وبكرة ده مبيجيش أبدًا، لو في حد هيعمل معايا ريجيم يبدأ معايا من بكرة".

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كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر في أواخر أغسطس الماضي، قرارًا بحظر ظهور ريهام سعيد، على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وجاء ذلك بعد أن قالت "ريهام" في تصريحات لها في إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة": "إن الناس التخينة ميتة وعبء على أهلها وعلى الدولة.. بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي بتفقدي جزء من أنوثتك".

وتعرضت في أعقاب ذلك إلى هجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إيقافها من الظهور على قناة "الحياة" وتم تحويلها للتحقيق في المجلس الأعلى للإعلام.

وكذلك تحويلها للتحقيق قضائيًا، حيث تخضع في 14 أكتوبر المقبل للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة.





