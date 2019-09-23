قادير دوغلو عن سوء معاملة المرأة:”الرجولة أن تحترم حريّتها”!

متابعة بتجــــــــــرد: أعرب الممثل التركي قادير دوغلو عن استغرابه من الطريقة التي يتم التعامل فيها مع المرأة في المجتمع التركي كاشفًا عن رأيه الجازم في هذا الموضوع.

قادير وفي مقابلة صحفيّة كشف عن أنّه لم ولن يمنع زوجته الممثلة نسليهان اتاغول من القيام بعملها لأنّه عندما وقع في حبّها كان في كواليس مسلسل “فاتح حربيّة”.

ونفى قادير نيّته الطلب منها ذلك مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر مسيء لها وهو لم ولن يُقدم على أي فعل من شأنه جعلها تعيش هذا الشعور.

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كما تحدّث عن التحكّم بالنساء في المنطقة التي نعيش بها لأنّ الرّجال يظنّون أنّهم في مرتبة أعلى وأهم من النساء ويتصرّفون على هذا الأساس.

وقال قادير أنّ الرجولة تكمن في أن تقف بجانب المرأة وتحترم حريّتها لا أن تُخبرها بما يجب أن تلبسه أو تختار لها الأماكن التي يجب أن تذهب إليها.

يُذكر أنّ قادير دوغلو تزوّج من الممثلة نسليهان أتاغول منذ أكثر من ثلاث سنوات ويُعتبران من الثنائيّات الأكثر حديثاً في الوسط الفني التركي.